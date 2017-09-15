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Malatyaspor'un başına Fatih Terim geliyor

Malatyaspor'un başına Fatih Terim geliyor.20157
  • Giriş : 15.09.2017 / 14:47:00

Ertuğrul Sağlam'ın istifa ettiği Malatyaspor'un başına Fatih Terim geliyor.

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Sepet Beşik

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim'in Evkur Malatyaspor'un başına getirileceğini belirtti.

erim'in yanı sıra Hamza Hamzaoğlu, Mehmet Özdilek, Yılmaz Vural ve İrfan Buz gibi isimlerinin de yönetimin listesinde yer aldığı öğrenildi.
   
Sağlam'ın ayrılığından sonra Yeni Malatyaspor yönetimi hızla toplanma kararı almıştı. Dün şehire ulaşan yönetimin bugün saat 14:30’da Malatya’da bulunan bir otelde basın toplantısı yapacağını duyurdu.

MAÇ YENİ STATTA

Lig’in 5’inci haftasında Cumartesi günü saat 17:00’de Bursaspor ile kendi sahasında karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik direktör Sağlam şokunun ardından maçı Yeni Malatya Stadyumu'nda oynayacak. TFF yeklileri tarafından incelemeye alınan Yeni Malatya Stadı, dün itibariyle onayladı. Bursaspor maçıyla taraftara kavuşacak olan 27.044 kapasiteli Yeni Malatya stadı geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılmıştı.

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Öte yandan, Evkur Yeni Malatyaspor’da Ertuğrul Sağlam’ın şok ayrılığının ardından Bursaspor maçının hazırlıklarını dün itibariyle yönetimin kararıyla Yeni Malatyaspor U-21 alt yapı antrenörü Hakan Çaşlıkan çalıştırırken, yarınki Bursaspor maçında takımı sportif direktör Ali Ravcı’nın yöneteceği bildirildi.

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