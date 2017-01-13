Mali şubeden FETÖ operasyonu
15 Temmuz darbe girişimi sonrası gerçek yüzü ortaya çıkan örgüt üyeleri için başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Bir grup polis Kartal'da Soğanlık Yeni Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'ndeki İBB Lojmanları'na geldi. Polis lojmanda girdiği dairede arama yaptı. Başka bir polis ekibi ise Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde 5 katlı bir binaya operasyon düzenledi. Binadaki bir daireye giren polisin aramaları devam ediyor.
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