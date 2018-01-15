Maliye Bakanı'ndan bütçe yorumu
Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçe denge verilerini açıkladı. Ağbal, 2017 yılı Aralık ayında bütçe açığının 20,9 milyar TL olduğunu, açığın 2017 genelinde 47.4 milyar TL olduğunu bildirdi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 Aralık ayına ilişkin bütçe dengesi verilerini açıkladı. Buna göre aralıkta bütçe açığı 20,9 milyar TL oldu. Açık, 2017 genelinde ise 47.4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Ağbal, "2017 yılında hedef bütçe açığını gerçekleştirmiş durumdayız" dedi.
Ağbal, 2017 yılında genel devlet bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2'nin altına düşmüş olacağını, merkezi yönetim bütçe açığının ise GSYH oranının yüzde 1,5 seviyesinde kalacağını söyledi.
TRT
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