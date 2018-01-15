Facebook Twitter Rss

Maliye Bakanı'ndan bütçe yorumu

Maliye Bakanı'ndan bütçe yorumu.13802
  • Giriş : 15.01.2018 / 10:49:00

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomiye dair önemli bir açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçe denge verilerini açıkladı. Ağbal, 2017 yılı Aralık ayında bütçe açığının 20,9 milyar TL olduğunu, açığın 2017 genelinde 47.4 milyar TL olduğunu bildirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 Aralık ayına ilişkin bütçe dengesi verilerini açıkladı. Buna göre aralıkta bütçe açığı 20,9 milyar TL oldu. Açık, 2017 genelinde ise 47.4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Ağbal, "2017 yılında hedef bütçe açığını gerçekleştirmiş durumdayız" dedi.

Ağbal, 2017 yılında genel devlet bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2'nin altına düşmüş olacağını, merkezi yönetim bütçe açığının ise GSYH oranının yüzde 1,5 seviyesinde kalacağını söyledi.

TRT

Sıla'dan Ahmet Kural'a ağır gönderme!

Kanal İstanbul'un güzergahı belli oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, işsizlik rakamları ile ilgili açıklama yaptı.

Benzine zam geliyor!

Benzine zam geliyor!

16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor.

 

55 bin kişi işe alınacak!

55 bin kişi işe alınacak!

Sağlık Bakanı Mehmet Demircan, vatandaşlara güzel haberi verdi.

Dolar yükselişe geçti

Dolar yükselişe geçti

Yeni yılın ilk günlerinde düşeş geçen dolar, yeniden seviye yükseltti.

 

İşsiz gençlere günlük 75 lira cep harçlığı!

İşsiz gençlere günlük 75 lira cep harçlığı!

Devlet, işsiz gençlere günlük 75 TL cep harçlığı vererek gençleri iş sahibi yapacak.

Türkiye'nin yüzde 60'ı ev sahibi

Türkiye'nin yüzde 60'ı ev sahibi

Türkiye'de ikamet edenlerin yüzde 60,4'ü oturduğu evin sahibi olarak yaşıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya