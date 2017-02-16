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Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması

Maliye Bakanı'ndan KDV açıklaması.13802
  • Giriş : 16.02.2017 / 12:33:00

Maliye Bakanı Ağbal, KDV düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal, yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükelleflerin, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabileceğini bildirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Böylece, kontroller veya bazı eksiklikler nedeniyle iade sürecinin gereksiz yere uzamasının önüne geçilecek." dedi.

Bakan Ağbal, yaptığı açıklamada, dün Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Tebliği ile iletişim, konut, taşımacılık, imalat ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren mükellefler ile ihracatçıları yakından ilgilendiren düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Söz konusu düzenleme ile bürokratik işlemleri azalttıklarını ve KDV uygulamasında önemli kolaylıklar getirdiklerini vurgulayan Ağbal, iade süreçleriyle ilgili mükellefi rahatlatacak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Her yıl yüksek tutarlarda KDV iadesi yaptıklarına işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:

"2016 yılında yaklaşık 38 milyar lira KDV iadesi yaptık. Bu önemli bir rakam. Burada amacımız bir yandan haksız bir iadenin yapılmaması bir yandan da vatandaşın hakkı olan iadenin bir an önce yapılmasıdır. Her zaman söylüyorum. Vatandaşın vergi iadesinin bizde bir gün bile fazladan kalmaması gerekir. Çünkü bu mükellefimiz için önemli bir kaynak.

Bu kapsamda, dün yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Bu düzenlemeden önce mükelleflerimiz, gerekli belgelerin yanında yüzde 100 oranında banka teminat mektubu veriyordu ve iadesini alması, dosyanın durumuna göre 1 aya yakın sürebiliyordu. Şimdi ise yüzde 120 oranında banka teminat mektubu veren mükellefler, KDV iadelerini en geç 5 iş günü içinde alabilecek. Böylece, kontroller veya bazı eksiklikler nedeniyle iade sürecinin gereksiz yere uzamasının önüne geçilecek."

SÜRECİN UZAMASINA NEDEN OLAN KONULARA AÇIKLIK GETİRDİ

Bakan Ağbal, söz konusu düzenleme ile indirimli orana tabi konut teslimlerine ilişkin iade uygulamasında sıkça sorulan ve sürecin uzamasına neden olan konuları da açıklığa kavuşturduklarını bildirdi.

KDV iade sürecine ilişkin bir düzenleme daha yaptıklarını anlatan Ağbal, "Dahilde İşleme İzni kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak teslim edilmesi halinde, ihracatçılara yapılacak KDV iadelerine ilişkin dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine tanınan haktan tüm ihracatçı mükelleflerin faydalanmasını sağladık." dedi.

Öte yandan, mükelleflerin yanlışlıkla fazla tevkif ettikleri KDV’ye ilişkin düzeltme işlemlerinin, faizsiz ve cezasız bir şekilde yapılmasına imkan sağladıklarını belirten Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yine bu düzenleme ile sağlık sektöründe uzun zamandır yaşanan bir belirsizliği de gideriyoruz. Özel hastanelerin, belli şirketler aracılığıyla doktorlardan aldığı sağlık hizmetlerine ilişkin KDV tevkifatı uygulamasını kaldırdık. Böylece, söz konusu hizmetlerin iş gücü temin hizmeti kapsamında alınan hizmet olup olmadığı yönünde yıllardır süren tartışmayı da sonlandırmış olduk."

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