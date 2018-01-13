Facebook Twitter Rss

Maliye Bakanı: Pazartesi sürprizimiz var

Maliye Bakanı: Pazartesi sürprizimiz var.13802
  • Giriş : 13.01.2018 / 12:03:00

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı toplantıda pazartesi günü Türkiye Cumhuriyeti'nin 2017 yılı bütçe sonuçlarını açıklayacağını belirtti. Ağbal, mali disiplin ortadan kalktı diyenlere yanıt vereceğini bildirdi.

TESK “Defter-Beyan Sistemi” tanıtım toplantısında konuşan Ağbal, Türkiye’nin ekonomisi kadar kamu maliyesinin de güçlü olduğunu ortaya koyan bir performansı hep beraber sergileyeceklerinin altını çizdi.

Ağbal “Ben vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ekonomide oluşturduğumuz güç sayesinde önce ekonomimiz, sonra bütçemiz düzeldi. Özellikle son çeyrekte ekonomide genele yayılan büyüme ve faaliyetler bizim vergi gelirlerimizi önemli ölçüde olumlu yönde etkiledi” açıklamasında bulundu.

Bu yıl esnaf ve sanayicilere yönelik önemli destekleri hayata geçireceklerini ifade eden Ağbal, şunları kaydetti: "Ekonomi yönetimi olarak 2018 yılında da esnafımızı da çalışanımızı da sanayicimizi de bütün ekonomide gayretle çalışan bütün işletmelerimizi de daha da ileriye taşıyacak ilave adımlarımız olacak. Özellikle Maliye Bakanlığı olarak 2018 yılında yatırım harcamalarının daha da artması için özel sektörün ve sizlerin daha fazla yatırım yapması için ilave desteklerimiz olacak. Bunları da inşallah Başbakanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak."

TRT

Erdoğan'dan talimat geldi! O da değişiyor

Trabzonspor'dan Fransız oyucuya teklif

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan: Kaçacak delik arayacak!

Erdoğan: Kaçacak delik arayacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hükümetten kritik AYM açıklaması

Hükümetten kritik AYM açıklaması

AYM'nin verdiği kararlarla ilgili AK Parti hükümetinden açıklama geldi.

 

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir dava daha açtı.

Başbakan'dan AYM açıklaması!

Başbakan'dan AYM açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi'nin kararları ile ilgili açıklama yaptı.

 

Leyla Zana'nın vekilliği düşürüldü

Leyla Zana'nın vekilliği düşürüldü

Milletvekili Leyla Zana'nin milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

AK Parti-MHP ittifakına bir destek daha!

AK Parti-MHP ittifakına bir destek daha!

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifakına BBP'den destek geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya