Maliye Bakanlığı'na FETÖ operasyonu
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda eski Maliye Bakanlığı personellerinin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 78'i Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski Maliye Bakanlığı personeli, 1'i aktif çalışan 79 şüphelinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 26 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Bu kapsamda ekiplerce şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı.
Şüphelilerin tamamına yakınının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları, görev yaptıkları dönemde Maliye Bakanlığı'na ait bilgileri örgüte aktardıkları, kapatılan Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve bazılarının örgüt tarafından evlendirildikleri belirlendi.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ankara'ya getirileceği öğrenildi.
NTV
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