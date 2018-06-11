Maliye Bakanlığı personel alacak
Maliye Bakanlığı'nın Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı sınavı için açıklama geldi. Toplam 500 vergi müfettişinin alınacağı sınav ile ilgili duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.
Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos'ta Ankara'da 4 oturumda yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar, Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak.
Sınav başvuruları 2 Temmuz'da başlayacak, 20 Temmuz saat 17.30'da sona erecek. Adaylar, giriş sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki formu doldurarak başvurabilecek.
TRT
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