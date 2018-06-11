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Maliye Bakanlığı personel alacak

Maliye Bakanlığı personel alacak.39449
  • Giriş : 11.06.2018 / 09:15:00

Maliye Bakanlığı, toplam 500 vergi müfettişi alacağını duyurdu.

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Büyüyen Beşik

Maliye Bakanlığı'nın Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı sınavı için açıklama geldi. Toplam 500 vergi müfettişinin alınacağı sınav ile ilgili duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos'ta Ankara'da 4 oturumda yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar, Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak.

Sınav başvuruları 2 Temmuz'da başlayacak, 20 Temmuz saat 17.30'da sona erecek. Adaylar, giriş sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki formu doldurarak başvurabilecek.

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