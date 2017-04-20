Maliye, taksi fişleri için harekete geçti
Maliye Bakanlığı, taksilerde müşterilere verilen fişlerin boş olması ve gerçek fiş ile kopyasındaki rakamlardaki farklar üzerine ilgili inceleme başlattı. Konu ile ilgili Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı açıklama yaptı.
Türkiye’de 50 bine yakın taksi olduğunu anlatan Halit Yılmaz, şunları söyledi: “Burada denetimler çok sıkı değildi. Gerçek fiş ile kopyalar arasında da farklılıklar var. Taksici esnafı bu fişi dolduracak zaman bulamıyor. Müşteri yol kenarında inmek istiyor. Araç durup, taksicinin bu fişi doldurması zaman kaybına yol açıyor. Taksilerde elektronik sistem de bulunmuyor. Bu yüzden de taksi fişlerinde farklılıklar olabiliyor. Ancak bizim de en büyük talebimiz taksilerdeki hizmette KDV’nin sıfırlanmasıydı. Ancak bu konuyla ilgili de henüz bir adım atılmadı. Bunların hepsi bir sistemin halkası.”
Taksi fişi konusunun uzun yıllardır tartışıldığını dile getiren vergi uzmanları, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Türkiye’de bu taksileri her gün binlerce kişi kullanıyor. Çoğu da fiş almıyor. Ancak bazı şirketler çalışanlarının taksi kullanmasını ve harcadığı tutarı göstermesi için taksi fişi istiyor. Ancak taksici müşteriye boş fiş veriyor. Gerçek fiş ile kopyası arasında fark olabiliyor. Burada denetim yok. Hem şirket hem de devlet kayba uğrayabiliyor. Fişlerin kopyası kontrol edildiğinde ise gerçek ortaya çıkıyor. Hem fişi kesene hem de hem de alana parasal ceza uygulanıyor. Ayrıca ticari evrakta tahribattan dolayı da adli ceza risklerini de içermekte. ”
HÜRRİYET
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