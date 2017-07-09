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Kılıçdaroğlu Maltepe'de konuşuyor

Kılıçdaroğlu Maltepe'de konuşuyor.37589
  • Giriş : 09.07.2017 / 18:04:00
  • Güncelleme : 09.07.2017 / 18:10:41

CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nü sonlandıracağı Maltepe'deki miting başladı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve İstanbul Maltepe'de saat 18.00'da düzenlenmesi planlanan bir mitingle noktalayacağı "Adalet Yürüyüşü" için Maltepe Parkı'nda hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar, miting alanına geldi.

Kılıçdaroğlu da 3 KM'lik yürüyüşün ardından miting alanına ulaştı ve sahneye çıktı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Aziz vatandaşlarım, benimle birlikte 450 km’yi kat eden sevgili arkadaşlarım. Sevgili adalet arayışcıları. Maltepe meydanından bütün Türkiye’ye gönül dolusu muhabbetler gönderiyoruz.

15 Haziran 2017’de sabah saatlerinde Ankara Güvenpark’ta başladığımız yürüyüşü Maltepe’de noktaladık ama kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır."

LED EKRANLARLA ÇEVRİLDİ

Miting alanında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı platformun önüne ve çevresine dev LED ekranlar yerleştirildi. Alanın çevresi Türk bayrakları ve "ADALET" yazan flama ve dövizlerle çevrildi.

DEV DİLEKÇE HAZIR

Öte yandan alan içinde yapımına dün başlanan dev dilekçe "İlgili makama" şeklinde yazıldı. Dilekçenin yanında ise adaleti simgeleyen Themis Heykeli"nin resmi yer alıyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından mitingin akşam saat 18.00 de başlaması planlanıyor.

Alanda yapılan bomba aramasının ardından izleyiciler aramadan geçirilerek içeri alınmaya başlanacak.

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