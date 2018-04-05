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Maltepe'de yangın! Ekipler bölgede

Maltepe'de yangın! Ekipler bölgede.21984
  • Giriş : 05.04.2018 / 10:31:00
  • Güncelleme : 05.04.2018 / 12:30:46

İstanbul Maltepe'de başlayan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

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İstanbul Maltepe'de panik yaşanıyor. İçinde insanların bulunduğu binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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