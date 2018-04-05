Maltepe'de yangın! Ekipler bölgede
İstanbul Maltepe'de panik yaşanıyor. İçinde insanların bulunduğu binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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