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Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem!.13895
  • Giriş : 26.04.2017 / 11:46:00

Manisa'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntıya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta 4.9 büyüklüğünde biri Selendi diğeri Şehzadeler ilçesi olmak üzere iki deprem ve artçılarla sallanan Manisa'da bugün 11.03'te merkez üssü Şehzadeler ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. AFAD verilerine göre, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde, 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem şehir merkezinde hafif bir şekilde hissedildi.

TRT

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