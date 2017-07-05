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Manisa'da deprem! Kandilli'den açıklama

Manisa'da deprem! Kandilli'den açıklama.13895
  • Giriş : 05.07.2017 / 11:08:00

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan sarsıntıya ilişkin açıklama geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 10.26'da, merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir'de de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

TRT

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