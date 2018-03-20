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Manisa'da FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltında

Manisa'da FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 20.03.2018 / 14:31:00

FETÖ soruşturması kapsamında Manisa'da dev bir operasyon düzenlendi.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Manisa'da düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde "mahrem imamları"yla ankesörlü telefondan irtibat kuran 4 subay, 8 astsubay ile 2 eski asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa, Ankara, Balıkesir, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Kayseri, Muğla, Sakarya ve Yalova'daki eş zamanlı operasyonlarla 13 zanlıyı yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bir kişinin arandığı bildirildi.

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