Manisa'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Manisa'da yapılan operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen 5 şüpheliden 3'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Manisa merkezli İzmir, İstanbul ve Kütahya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen B.A. ve Ş.Ö. ile FETÖ/PDY'ye bağlı bir şirkette çalıştığı belirtilen H.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer kadın şüpheliler P.Ö. ve D.O. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, tutuklanarak cezaevine gönderilen Şehnaz Ö.'nün örgütün kadın yapılanmasında bir dönem "milli eğitim sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.
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