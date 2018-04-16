Facebook Twitter Rss

Manisa'da FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

Manisa'da FETÖ operasyonu: 6 tutuklama.14171
  • Giriş : 16.04.2018 / 17:37:00

FETÖ soruşturması kapsamında Manisa'da operasyonlar düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kanlı bir darbeye kalkışarak ülkeye zor günler yaşatan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik 11 Nisan’da düzenlenen operasyonda aralarında Malatya ve Tunceli emniyeti mahrem görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen operasyonda 9 firari şüpheliyle örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere gözaltına alınan toplam 11 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Bugün Malatya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4'ü ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden emniyetin Tunceli mahrem görevlisi olduğu iddia edilen şahıs da sorgusunun ardından Tunceli'ye gönderildi.

Tutuklanan 6 şüpheli daha sonra sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

MİLLİYET

Şaş'a: Hasan Bey alkollüyse ambulans çağıralım

Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul Sancaktepe'de fabrika yangını!

İstanbul Sancaktepe'de fabrika yangını!

İstanbul Sancaktepe'de bir boru fabrikasında yangını çıktı.

İzmir'den kahreden haber geldi: 1 şehit

İzmir'den kahreden haber geldi: 1 şehit

İzmir'de Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığında görev yapan asker şehit düştü.

 

Eski kriminal müdürüne FETÖ gözaltısı

Eski kriminal müdürüne FETÖ gözaltısı

FETÖ soruşturması kapsamında Bursa'da operasyonla düzenlendi.

Çiftlik Bank CEO'su ortaya çıktı

Çiftlik Bank CEO'su ortaya çıktı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın günler sonra ortaya çıktı.

 

Teşvikiye Camii yangında büyük hasar gördü

Teşvikiye Camii yangında büyük hasar gördü

Ünlü isimlerin cenazelerinde ismi sıkça duyulan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı.

Ağrı'da operasyon: 8 terörist daha öldürüldü

Ağrı'da operasyon: 8 terörist daha öldürüldü

Ağrı Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist öldürüldü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya