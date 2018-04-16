Manisa'da FETÖ operasyonu: 6 tutuklama
Kanlı bir darbeye kalkışarak ülkeye zor günler yaşatan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik 11 Nisan’da düzenlenen operasyonda aralarında Malatya ve Tunceli emniyeti mahrem görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen operasyonda 9 firari şüpheliyle örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen 2 şüpheli olmak üzere gözaltına alınan toplam 11 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Bugün Malatya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4'ü ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden emniyetin Tunceli mahrem görevlisi olduğu iddia edilen şahıs da sorgusunun ardından Tunceli'ye gönderildi.
Tutuklanan 6 şüpheli daha sonra sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
MİLLİYET
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