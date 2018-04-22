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Manisa'da kaza: 10'dan fazla asker yaralandı

Manisa'da kaza: 10'dan fazla asker yaralandı.17085
  • Giriş : 22.04.2018 / 13:14:00

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen kazada 10'dan fazla asker yaralandı.

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Büyüyen Beşik

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkunç kaza. Askerleri taşıyan midibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10'dan fazla asker yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TRT

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