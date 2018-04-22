Manisa'da kaza: 10'dan fazla asker yaralandı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkunç kaza. Askerleri taşıyan midibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10'dan fazla asker yaralandı.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
TRT
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