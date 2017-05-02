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Manisa'da korkutan deprem! AFAD açıkladı

Manisa'da korkutan deprem! AFAD açıkladı.13895
  • Giriş : 02.05.2017 / 12:52:00

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntıya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) açıklama geldi.

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