Manisa'da korkutan deprem! AFAD açıkladı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntıya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) açıklama geldi.
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