Manisa'da minibüs kazası: 16 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir minibüs TIR ile çarpıştı. Tuncay Seyman yönetimindeki 35 AU 060 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan Abdullah Özsoy yönetimindeki 03 VB 263 plakalı TIR'a çarptı.
Kazayı minibüs ve tır sürücüsü yara almadan atlatırken, minibüste bulunan yolculardan ise 16'sı yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki başta devlet hastanesi olmak üzere özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
HABERTURK
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