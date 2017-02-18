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Manisa'da tren otomobile çarptı

Manisa'da tren otomobile çarptı.22683
  • Giriş : 18.02.2017 / 08:03:00

Korkunç kaza Manisa'da hemzemin geçitte meydana geldi.

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Manisa'da hemzemin geçitte tren ile bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 150 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Özal Çetin hayatını kaybederken, yanındaki Nevin, Ali ve Deniz Zengin yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ali Zengin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Özal Çetin'in cesedi otopsi için Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nin morguna gönderildi.

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