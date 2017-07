Manisa'daki olayda o şirkette incelenecek

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan 3 ayrı besin zehirlenmesi olayı ile ilgili soruşturmada yemek firmasının İzmir 'den hindi eti aldığı firmanın da incelenmesine karar verildi.Yargıtay Savcılığına atanan Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa 1. Piyade Tugay Komutanlığında yaşanan 3 ayrı besin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamının genişleyebileceğini söyledi. Şimşek, ayrıca FETÖ’nün Manisa’daki idari ve mali yapılanmasıyla ilgili hazırlanan ve 600’den fazla şüphelinin olduğu çatı iddianamesinin ise 20 Temmuz’da mahkemeye sunulacağını belirtti.HSK Yaz Kararnamesi ile Yargıtay Savcılığına atanan Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa Gazeteciler Cemiyetine veda ziyaretinde bulundu. Yaklaşık 2,5 senedir Manisa’da hizmet verdiğini ve Manisa basını ile uyumlu bir çalışma içinde olduklarını belirten Şimşek Manisalı gazetecilerden helallik istedi. Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç da Şimşek’e yeni görevinde başarılar diledi. Şimşek daha sonra basın mensuplarının FETÖ iddianamesi ve askeri birlikte yaşanan besin zehirlenmeleriyle ilgili yürütülen soruşturmalarla ilgili sorularını yanıtladı.Manisa’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında iddianamenin ne zaman hazır olacağının sorulması üzerine Şimşek, “Bu süreci biliyorsunuz. 2015’in Mart ayından itibaren başlatıp, kasımda ilk gözaltıların yapıldığı ve 15 Temmuz’a kadar devam eden Manisa’daki idari, mali yapılanmanın Türkiye’ye de örnek gösterilen bir çatı iddianamesi çalışmamız devam ediyor. Bizler tayin olduk gidiyoruz ama bu bir ekip işi. Savcılarımız Kazım Özsoy ve Serhat Özmen bu işin başındalar ve çalışmalarına devam ediyorlar, etmeye de devam edecekler. Adli tatil öncesi idari, mali yapılanmanın çekirdek mütevelli heyetiyle ilgili iddianame hazır hale geliyor 20 Temmuz’a kadar. Onun dışında askerler ve polislerle ilgili olan iddianamelerimiz de temmuz ayının sonuna kadar hazır hale gelecek. İlçelerden de hazırlanan 15 Temmuz ve sonrası, örgüt üyeliği, bu yapının içinde olan mütevelli heyetleriyle ilgili fezlekeler ve dosyalar da gelmeye başladı. Münferit olarak onları da tek tek açıyoruz. Manisa’daki idari mali yapılanma çatı iddianamesi dosyamız çok geniş bir dosya ve 600’den fazla şüphelimiz var. Ancak 600 kişinin aynı anda yargılanmasının fiilen ve hukuken mümkün olmaması ve zorlanılması sebebiyle idari mali yapılanmayla ilgili ana dosyamızı 4-5 gruba ayırdık. Bu 4-5 grubun içinde en önem arz eden ilk grupla ilgili iddianameyi yani herkesin merakla beklediği iddianame 20 Temmuz’a kadar mahkemesine sunulacak. Avukat yapılanmasıyla ilgili iddianame de 20 Temmuz’a kadar mahkemeye sunulacak. İddianameleri mahkemeye veriyoruz, mahkemeler de bunu inceliyor. İlgili ağır ceza mahkemeleri. Eksik bazı hususlar görürse bunları iade ediyor ve o eksiklikler gideriliyor ama onlar çok zaman alacak durumlar değil” diye konuştu.Yargılama için salonların yetersiz olduğunu ve bu yüzden Manisa E Tipi Kapalı Cezaevindeki bir salonu mahkeme salonuna çevirmek için gerekli izinlerin alındığını ve çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağını kaydeden Şimşek, “Manisa merkezde bulunan E Tipi Cezaevi içinde teçhizat malzemelerinin bulunduğu, mahkumların kullandığı spor salonu büyüklüğünde bir yerimiz mevcut. O yer üzerinde biz bir fizibilite çalışması yaptık, bitirdik Bakanlığı da sunduk. Bize yaklaşık 1,8 milyon TL ödenek gönderildi. Bu para çerçevesinde şu an orada bir çalışma yapıyoruz. Muhtemelen ağustos ayının sonuna kadar da oradaki duruşma salonumuz hazır hale gelecek. Duruşma salonumuzun kapasitesi de yaklaşık olarak şüpheli sayısı açısından 150, basın mensupları, şüpheli yakınlarını da hesaba kattığımızda yaklaşık 500 kişiyi içinde barındırabilecek bir plan ve projeyle bakanlığa sunduk. Önümüzdeki hafta içerisinde de inşaat ve çalışmalar başlayacak” ifadelerini kullandı.Tutuklu FETÖ üyelerinin Manisa’da mı yoksa başka bir şehirde mi yargılanacağı yönündeki bir soruya ise Şimşek şu yanıtı verdi:“Hakim ve savcılar ile mülki idare amirleri yani vali, kaymakamlar İzmir ’de yargılanacak. Onun dışındakilerin hepsi burada yargılanacaklar. Darbe teşebbüsüne katılanların hepsi Manisa’daki konuyla ilgili burada yargılanacaklar buna komutanlar da dahil.”Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan 3 ayrı besin zehirlenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da açıklamalarda bulunan Şimşek, “Yemek şirketiyle ilgili yürüttüğümüz soruşturma kapsamında 10’a yakın bir tutuklumuz var. Askeri heyetin de içeride bir denetim heyeti tespit ettik bunda 6 tane rütbeli asker vardı. O 6 askerle ilgili yaptığımız soruşturmada bir tanesi tutuklandı, iki tanesini biz savcılıkça serbest bıraktık. 3 tanesini de tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettik ancak mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı. O 3 adli kontrolle serbest bırakılan rütbeli subaylarla ilgili savcılık olarak itiraz ettik. Şuan mahkeme heyeti itirazımı inceliyor. Onun dışında bu ilk olayın ana sebebi olan hindi eti, salmonella virüsünün buluştuğu konuyla ilgili İzmir ’de bu hindinin alındığı şirketle ilgili de bir çalışmamız var. Onu da Hüseyin Yayla isimli savcımız titizlikle yürütüyor. Bu soruşturmada İzmir ’den alınan bu şirketle ilgili yapılacak incelemeler, şuana kadar toplanan deliller, adli tıptan gelen otopsi raporu, sağlık kurullarından gelen raporların hepsi bir havuzda harmanlanıyor. Ona göre ilerleyen zamanda bu soruşturmayla ilgili genişleme de olabilir bu çerçevede de kalabilir. O konuda net bir şey söylemeyeyim ancak yemek şirketinin satın alma müdürü ve bu işlerden sorumlu genel müdürü de tutuklandı. Şu an içerideler. Malum Milli Savunma Bakanlığı son olaydan sonra yemek şirketiyle yaptığı ihaleyi feshetti. Bu konuda feshetme yetkisi burada değil. Tugaydaki bunları denetlemeyle görevli askeri heyetle ilgili Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı açığa alındılar. Ondan sonra da adli tahkikat safhasına geçildi. Durum bundan ibaret” diye konuştu.Zehirlenmeye neden olabilecek bütün ihtimalle üzerinde durduklarını ve her türlü tetkiği yaptırdıklarını kaydeden Şimşek, “Bize gelen raporlar var. Adli tıp raporu geldi İzmir ’den sudan kaynaklı bir durum yok. Zaten biz sudan kaynaklı bir sıkıntı olmadığına o dönemde de kanaat getirmiştik. Şöyle ki; bu sudan kaynaklı bir rahatsızlık olsa, sudaki bakteriyel bir durumdan olsa oradaki rütbeliler de dahil, oradaki lojmanlarda oturan birçok insan da bundan etkilenirdi. Yani siviller de etkilenirdi ama bakıyorsunuz sadece yemek yiyenler yada yemekle temas halinde olan insanlarda bu sıkıntı yaşandı. Su ilgili analiz yaptırmamızın sebebi açık hiçbir alan kalsın istemedik. İhtimal olabilecek her türlü tetkik, analiz, inceleme yapılsın istedik, bir şey atlanmasın istedik. Ondan dolayı suyla ilgili inceleme yaptık ve su temiz çıktı” dedi.Yapılan ziyaretin ardından Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç Yargıtay Savcılığı görevine atanan Akif Celalettin Şimşek’e kahve fincanı takımı hediye ederek yeni görevinde başarılar diledi.HÜRRİYET