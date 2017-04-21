Manisa'da korkutan depremler!
Manisa'nın Selendi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yine Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
Ege'de yaşanan depremlerin ardından Prof. Dr Şükrü Ersoy , "İnşallah ardından büyük bir deprem gelmez. Ben orada yaşasaydım 4,9’dan sonra sokağa çıkardım. Bu tür depremlerden sonra daha büyüğüne karşı sokakta olmanın faydası var" dedi.
AFAD MÜDÜRÜ: TARAMA VE İNCELEMEMİZ SÜRÜYOR
AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen, Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar kendilerine intikal eden olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Şen, depremin ardından ekiplerini tespit çalışmaları için bölgeye sevk ettiklerini anlattı. Şen, "Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu an bize intikal eden olumsuz bir durum yok. Mahallelerdeki tarama ve incelemelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tespitine göre, saat 16.09'da merkez üssü Selendi olan 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmiş, depremin 8,81 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenmişti.
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