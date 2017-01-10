Manisa'nın Soma ilçesinde FETÖ operasyonu!
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa'nın Soma ilçesinde yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Aralarında esnafların da yer aldığı isimlerin, Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları öğrenildi.
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince FETÖ Operasyonlarına ağırlık verildi. Yapılan son operasyonda ilçede aralarında esnafların da olduğu 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Soma Emniyeti tarafından gözaltına alınan H.K., N.Y., S.A., E.A., B.D., F.U., A.Y., R.K. ve S.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecekleri kaydedildi. Öte yandan, son çıkarılan KHK ile Soma Adliyesi'nden 2 zabıt katibinin ihraç edildiği, 1 derneğin de kapatıldığı öğrenildi.
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