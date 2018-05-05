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Manisa sallandı! AFAD'dan açıklama geldi

Manisa sallandı! AFAD'dan açıklama geldi.19030
  • Giriş : 05.05.2018 / 08:14:00

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik atlattı. Konuya ilişkin AFAD'dan açıklama geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem kısa sürerken can ve mal kaybı yaşanmadı.

NTV

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