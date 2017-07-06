Manisa yine sallandı! AFAD'dan açıklama!
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 3.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konu ile ilgili Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem Dairesi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Saat 10.33 sıralarında yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre bir hasar oluşmadı.
TRT
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