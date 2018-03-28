Manken Çağla Şikel'in 5 yıl hapsi isteniyor
Ekranların sevilen ismi Çağla Şikel'e kötü haber geldi. Ünlü mankenin sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle hakkında 3 ila 5 yıl hapsi isteniyor.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişleri, 27 Ekim'de 'bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' kapsamında çalışan Çağla Şıkel'i denetledi.
Yapılan denetimde, 2013 yılında muhtelif firmalar tarafından düzenlenen ve gerçek dışı, satışa dayanmayan sahte faturalara rastlandı.
Şıkel'in bu faturaları gider hesabında gösterip vergi ödemelerinde usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Müfettişler hemen konuyla ilgili rapor hazırladı.
Raporla birlikte sahte faturaların asıllarına el konularak, durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi.
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Şıkel'e dava açıldı. Şıkel’in 3 ila 5 yıl hapsi isteniyor.
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