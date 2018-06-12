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Manken Özge Ulusoy hastaneye kaldırıldı

Manken Özge Ulusoy hastaneye kaldırıldı.13190
  • Giriş : 12.06.2018 / 14:29:00

Ünlü manken Özge Ulusoy'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Beşik Modelleri

Hacı Sabancı ile olaylı ayrılığı sonrası aşk hayatında dikiş tutturamayan Özge Ulusoy, sevenlerini korkuttu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özge Ulusoy'un hastanede olduğu ortaya çıktı.

Ulusoy, Isntagram hesabının hikayeler bölümünden ayağında hastane terliklerinin göründüğü bir fotoğrafı yayınladı.

Yaptığı paylaşımdan sabaha doğru hastaneye gittiği belli olan Özge Ulusoy, hayranlarını telaşlandırdı.

Başarılı model yaptığı bu paylaşım sonrasında yaşanan merakı gidermek adına da mide virüsü teşhisiyle hastaneye yattığını ve en kısa zamanda da çıkmayı beklediğini yazdı.

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