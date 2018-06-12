Manken Özge Ulusoy hastaneye kaldırıldı
Hacı Sabancı ile olaylı ayrılığı sonrası aşk hayatında dikiş tutturamayan Özge Ulusoy, sevenlerini korkuttu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özge Ulusoy'un hastanede olduğu ortaya çıktı.
Ulusoy, Isntagram hesabının hikayeler bölümünden ayağında hastane terliklerinin göründüğü bir fotoğrafı yayınladı.
Yaptığı paylaşımdan sabaha doğru hastaneye gittiği belli olan Özge Ulusoy, hayranlarını telaşlandırdı.
Başarılı model yaptığı bu paylaşım sonrasında yaşanan merakı gidermek adına da mide virüsü teşhisiyle hastaneye yattığını ve en kısa zamanda da çıkmayı beklediğini yazdı.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Paris Hilton: Çocuğumun adı İstanbul olabilir
Türkiye'ye iş gereği gelen Paris Hilton, bebeğinin ismini açıkladı.
Ünlü şarkıcı Kıraç: Operasyonu destekliyorum
Ünlü rock şarkıcısı Kıraç, Kandil operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.
Ensest skandalı sonrası mutluluk pozları
Murat Başoğlu, ensest skandalı sonrası eşiyle mutluluk pozları verdi.
Şener: Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum
Eski manken Demet Şener, boşanma süreci ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Haluk Levent gözaltına alındı!
Şarkıcı Haluk Levent, Ankara'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.