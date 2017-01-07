M. United yolundaydı, Malatyaspor'a gidemedi
Bursaspor'un şampiyon olarak tarihe geçtiği sezonda büyük emek sahibi olan ve Manchester United'ın transfer listesine giren futbolcu Sercan Yıldırım, TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor tarafından reddedildi.
Galatasaray'a transfer olan ve orada da istediği başarıyı elde edemeyen Sercan Yıldırım kariyerinde dibi gördü.
Tekrar Bursaspor'a dönen Sercan burda da Hamza Hamzaoğlu'nun gözüne giremedi ve 10 maçta forma şansı bulabildi. Sercan Yıldırım'ın en son Yeni Malatyaspor'a teklif edildiği fakat Malatya ekibinin, Şanlıurfaspor'da bulunan referanslar nedeniyle oyuncuyu istemediği konuşuluyor.
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