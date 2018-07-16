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Maradona'dan açıklama: Ben Filistinliyim

Maradona'dan açıklama: Ben Filistinliyim.12450
  • Giriş : 16.07.2018 / 12:22:00

Arjantinli oyuncu Maradona'dan Filistin ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Arjantinli efsane futbolcuyu Diego Maradona'dan Filistin ile ilgili açıklama geldi. Filistin Devlet Mahmut Abbas ile bir araya gelen Maradona 'Ben Filistinliyim' dedim.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Rusya’ya düzenlediği ziyaret kapsamında Arjantinli Futbol efsanesi Diego Maradona ile Moskova’da bir araya geldi. Maradona, görüşmede "Ben Filistinliyim" diyerek, Filistin'in haklı davasının yanında olduğunu belirtti.

Maradona, Filistin davasıyla olan dayanışmasını sosyal medya hesabından Abbas ile paylaştığı fotoğrafla da ifade etti. Maradona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu adam Filistin için barış istiyor. Başkan Mahmud Abbas'ın devleti ve hakkı var” ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Rusya’ya 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi.

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