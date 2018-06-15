Maradona'dan FIFA'ya tepki: Hak etmiyorlar
Arjantin futbolunun efsanesi Diego Armando Maradona, 2026 Dünya Kupası’nın ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenmesi kararını eleştirdi.
Dünya Kupası tarihinde çeyrek finalden sonrasını göremeyen Meksika’nın turnuvaya üçüncü kez ev sahipliği yapacak olması birçok kesim tarafından eleştirilere neden oluyor.
Konu hakkında açıklama yapan Maradona, “Meksika, Dünya Kupası düzenlemeyi hak etmiyor. Karşılarına Brezilya veya Almanya gibi bir takım çıktığı anda Meksikalılar için Dünya Kupası bitmiş demektir” şeklinde konuştu.
Organizasyonun diğer ev sahipleri ABD ve Kanada hakkında da konuşan 57 yaşındaki efsane, “Kanadalılar kayak sporunda iyi olabilirler ama futbolda değiller. ABD’liler ise sırf reklam gelirlerini yükseltmek için Futbol maçlarını 25’er dakika üzerinden dört parçaya bölmek istiyorlar. Bu ülkelerde Futbol tutkusu yok” dedi.
Futbol tarihinin en önemli simgelerinden biri olan Maradona, 1986 yılında Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nı Arjantin Milli Takımı ile kazanmayı başarmıştı.
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