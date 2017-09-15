Maradona yargılandığı davadan beraat etti
Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Maradona,verdiği röportajda sarfettiği sözlerinden dolayı yargılandığı davadan beraat etti.
Aynı suçlamanın yöneltildiği Maradona’nın avukatı Angelo Pisani'nin de beraat ettiği bildirildi.
Maradona'nın Haziran 2012'de Equitalia ve o dönem kurumun başındaki isim olan Attilio Befera'ya yönelik sözleri nedeniyle Roma Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatılmış, konu daha sonra Cassino Savcılığı'na sevk edilmişti.
Maradona ve Equitalia daha önce de eski yıldızın 1984 ve 1991 yılları arasında Napoli'de top koşturduğu döneme ait vergilerine ilişkin çok kez karşı karşıya gelmişti. 2013 yılında da Equitalia, Maradona'ya top koşturduğu döneme ilişkin 39 milyon vergi borcunu ödemesi için ihtar çekmişti.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor
Eski takımı Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz'ın sakatlığı geçmiyor.
Beşiktaş Başkanı Orman: Abartmayalım!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımının durumu ile ilgili konuştu.
Süper Lig'de şok! Ertuğrul Sağlam istifa etti
Evkur Yeni Malatyaspor'da büyük şok. Ertuğrul Sağlam istifa etti.
Teknik adam Tudor'dan Selçuk İnan'a: Takma
Toplam borç açıklandı: 2 milyar 521 milyon Lira
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının borcunun ne kadar olduğu belli oldu.
Fenerbahçe'den Persie'ye: Kime istersen git
Fenerbahçe Yönetimi, Robin Van Persie ile ilgili açıklama yaptı.