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Maradona yargılandığı davadan beraat etti

Maradona yargılandığı davadan beraat etti.12203
  • Giriş : 15.09.2017 / 09:07:00

Efsane futbolcu Maradona yargılandığı davadan beraat etti.

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Beşik Modelleri

Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Maradona,verdiği röportajda sarfettiği sözlerinden dolayı yargılandığı davadan beraat etti.

Aynı suçlamanın yöneltildiği Maradona’nın avukatı Angelo Pisani'nin de beraat ettiği bildirildi.

Maradona'nın Haziran 2012'de Equitalia ve o dönem kurumun başındaki isim olan Attilio Befera'ya yönelik sözleri nedeniyle Roma Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatılmış, konu daha sonra Cassino Savcılığı'na sevk edilmişti.

Maradona ve Equitalia daha önce de eski yıldızın 1984 ve 1991 yılları arasında Napoli'de top koşturduğu döneme ait vergilerine ilişkin çok kez karşı karşıya gelmişti. 2013 yılında da Equitalia, Maradona'ya top koşturduğu döneme ilişkin 39 milyon vergi borcunu ödemesi için ihtar çekmişti.

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