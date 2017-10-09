Maraş dondurmacısı, Aamir Khan'ı zorladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Maraş dondurmacısı, Bollywood yıldızı Aamir Khan'ı zorladı. Khan, dondurmayı yemek isterken epey zorlandı.
Birçok etkinliğe katılan ve İstanbul'a hayranlığını ifade eden Aamir Khan, meşhur Maraş dondurmasını denemek istedi.
Aamir Khan, dondurmanın tadına ustanın elinden baktı ama bu o kadar da kolay olmadı.
TRT
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