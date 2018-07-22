Maraş'ta eski oda başkanı, yenisini öldürdü!
Kahramanmaraş'ta şoke eden bir olay yaşandı. Eski Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Altuntaş, yen başkan Selahattin Kozan'ı öldürdü, yanında bulunan arkadaşını ise ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, eski Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Altuntaş, aralarında daha önceden husumet bulunan mevcut başkan Selahattin Kozan ile ilçe merkezinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Altuntaş, üzerindeki tabancayla Selahattin Kozan ve yanında bulunan arkadaşı Zait Korkmaz’a kurşun yağdırdı.
Açılan ateş sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet Selahattin Kozan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Zait Korkmaz ağır yaralandı.
İsmail Altuntaş, olayda kullandığı silahla teslim oldu.
HÜRRİYET
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