Mardin'de 12 kamu personeli ihraç edildi
Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan ve Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle Mardin'de 12 kamu personeli, görev yaptıkları kurumlardan ihraç edildi.
682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yeni kararnameye göre, Mardin’de çeşitli kurumlarda görev yapan 12 kamu personeli görevlerinden ihraç edildi. Yeni kararnamede 10 Kasım 2016’da Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’e gerçekleştirilen saldırıyla ilgili cezaevinde tutuklu bulunan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü T.A. ve Yazı İşleri Şefi Ş.M.’nin de aralarında bulunduğu 12 kamu çalışanı görevlerinden ihraç edildi. Kararnamede ayrıca daha önce Mardin Vali Yardımcılığı görevinde de bulunmuş olan Selim Palamut ile Hüseyin Avcı da ihraç edilen kaymakamlar arasında bulunuyor.
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