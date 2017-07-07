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Mardin'de 23 mahallede sokağa çıkmak yasak

Mardin'de 23 mahallede sokağa çıkmak yasak.25113
  • Giriş : 07.07.2017 / 12:48:00

Mardin'de 23 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği öğrenildi.

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Mardin'in 3 ilçesindeki 23 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlardan vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan edildiği öğrenildi.

 

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçelerinde  kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale  getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların  bulunarak tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği kaydedildi.

Operasyon yürütülecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal  güvenliğini sağlamak amacıyla saat 06.00 itibarıyla Ömerli'nin Harmankaya,  Duygulu ve Kovanlı, Nusaybin'in Güvenli, Heybeli, Çalıköy, Dallıağaç, İlkadım,  Görentepe, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Yavruköy, Koruköy, Akarsu, Kuyular, Doğanlı,  Karacaköy, Serikanya, Erdoğdu ve Dirim ile Artuklu'nun Ahmetli, Aytepe ve  Sulak  kırsal mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği  belirtilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenlikleri  açısından önem taşıdığı vurgulandı.

TRT

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