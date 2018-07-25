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Mardin'de 3 terörist öldürüldü

Mardin'de 3 terörist öldürüldü.21435
  • Giriş : 25.07.2018 / 09:43:00

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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