Mardin'de 3 terörist öldürüldü
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TRT
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