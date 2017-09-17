Mardin'de askeri üs bölgesine alçak saldırı!
Hain terör örgütü PKK mensubu teröristler Mardin'in Dargeçit ilçesinde bulunan bir askeri üse roketatarlı saldırı düzenledi.
Yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Olay, 17.05 sıralarında, Dargeçit ilçesi Dibekli üs bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup PKK'lı terörist tarafından üs bölgesine roketatarlı saldırı düzenlendi. Yaralananın olmadığı saldırıda güvenlik güçlerinin teröristlere anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Kısa süreli çatışma, teröristlerin arazi şartlarından faydalanarak, kaçmasıyla sona erdi.
Bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı.
Tgrt
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