Mardin'de çatışma çıktı!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütleriyle mücadeledi devam ederken Mardin'den yeni bir haber geldi. Artuklu ve Kızıltepe'de çıkan çatışmalarda iki terörist öldürülürken ikisi de yaralandı.
Operasyonlar devam ediyor. Artuklu İlçesi'ne bağlı Sulak Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kızıltepe İlçesi’nde önceki gün Kaymakamlık önünde gezen şüpheli bir kadını takibe alan güvenlik güçleri, kadının gittiği Atatürk Mahallesi’ndeki eve gün gece operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin eve baskın yapması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, Kaymakamlık önünde keşif yaptığı belirtilen kadın teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bugün sabah saatlerinde 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Diğer PKK’lının ise etkisiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında bir helikopterin de bölgede havadan tur attığı görüldü.
2 TERÖRİST YARALI OLARAK YAKALANDI
Mardin’de güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda merkez Artuklu ile Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Sulak Mahallesi’nde 4 kişilik terörist grubun bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine gece saatlerinde geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda teröristlerin güvenlik güçlerinin “teslim ol” çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 terörist yakalanırken, 2 terörist ise gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı. Çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği bölgede operasyonun sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, yakalanan teröristlerden birinin terör örgütü PKK’nın bombacılarından olduğu belirlendi. Kawa kod adlı teröristin Dargeçit ilçesinde 4 polisin şehit olduğu bombalı saldırının faili olduğu da öğrenildi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Sulak Mahallesi'nde herhangi bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğu kaydedildi.
NUSAYBİN’DE ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Nusaybin İlçesinde sokağa çıkma yasağının kısmen sürdüğü Fırat, Dicle, Yenişehir, Abdulkadir Paşa, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK’lılarca yerleştirilldiği belirtilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılar sonucu tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ederken, Fırat Mahallesi’nde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Fırat Mahallesi’nde yapılan arama ve kazı çalışmasında 1 roketatar, 4 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, kalaşnikof ve biksi silah, silahlara ait 15 şarjör ve 450 fişek ile 3 boru tipi, 2’si küçük tüpe tuzaklanmış 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
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