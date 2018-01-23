Mardin'de hudut karakoluna taciz ateşi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan hudut karakoluna, Suriye tarafında yuvalanan teröristlerce taciz ateşi açıldı. Kamışlı'dan Demirtepe Hudut Karakoluna açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.
Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi.
Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
TRT
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