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Mardin'de hudut karakoluna taciz ateşi

Mardin'de hudut karakoluna taciz ateşi.17801
  • Giriş : 23.01.2018 / 13:26:00
  • Güncelleme : 23.01.2018 / 13:26:34

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut karakoluna taciz ateşi açıldı.

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Büyüyen Beşik

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan hudut karakoluna, Suriye tarafında yuvalanan teröristlerce taciz ateşi açıldı. Kamışlı'dan Demirtepe Hudut Karakoluna açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.

Bunun üzerine hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve  obüslerle misliyle karşılık verildi.

Taciz ateşinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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