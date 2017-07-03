Mardin'de mayınlı arazide yangın!
Ülke cayır cayır yanıyor. İzmir ve Çanakkale'den sonra Mardin Nusaybin ilçesinde mayınlı arazide büyük bir yangın çıktı. Yangın Suriye'nin Kamışlı kenti ile Nusaybin arasında bulunan mayınlı arazide başladı.
Suriye'nin Kamışlı kenti ile Nusaybin'e bağlı Durakbaşı Köyü arasındaki mayınlı bölgede anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbarın yapılmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Nusaybin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
4 saatlik süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı
HÜRRİYET
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