Mardin'de PKK'ya ağır darbe!
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kızıltepe ilçesi Çimenli Mahallesi kırsalında 21 Eylül’de gerçekleştirilen operasyonda 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin belirlendiğine dikkat çekilerek, “Sözde GAP-Rıha sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığımızın ‘Aranan teröristler’ listesinde mavi listede aranan ‘Ruber Qoser’ kod adlı Ş.B., sözde Derik sorumlusu ‘Viyan Derik’ kod adlı H.B., sözde Viranşehir sorumlusu ‘Andok Şoreşger’ kod adlı D.İ., ‘Agit Amed’ kod adlı S.G., ‘Robin Midyat’ kod adlı P.A., ‘Sabri’ kod adlı örgüt mensupları olduğu anlaşılmıştır” denildi.
DİĞER HABERLER
Başbuğ için kovuşturma izni istendi!
AYM, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yargılanabilmesi için kovuşturma izni
Erdoğan'a 'milli' koruma!
Erdoğan'ın talimatının ardından Sig Sauer'i ilk bırakan Cumhurbaşkanlığı korumaları oldu.
Flaş! Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı!
Türkiye genelinde 63 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı.
Şanlıurfa'da işçi minibüsü devrildi: 14 yaralı
Şanlıurfa'da işçi minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Tüpraş'taki patlamayla ilgili gözaltı!
Tüpraş'ta meydana gelen patlama ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi.