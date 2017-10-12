Facebook Twitter Rss

Mardin'de PKK'ya ağır darbe!

Mardin'de PKK'ya ağır darbe!.17515
  • Giriş : 12.10.2017 / 20:39:00

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlediği saldırıda verilen şehitlerin kanı yerde kalmadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kızıltepe ilçesi Çimenli Mahallesi kırsalında 21 Eylül’de gerçekleştirilen operasyonda 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin belirlendiğine dikkat çekilerek, “Sözde GAP-Rıha sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığımızın ‘Aranan teröristler’ listesinde mavi listede aranan ‘Ruber Qoser’ kod adlı Ş.B., sözde Derik sorumlusu ‘Viyan Derik’ kod adlı H.B., sözde Viranşehir sorumlusu ‘Andok Şoreşger’ kod adlı D.İ.,  ‘Agit Amed’ kod adlı S.G., ‘Robin Midyat’ kod adlı P.A., ‘Sabri’ kod adlı örgüt mensupları olduğu anlaşılmıştır” denildi. 

PSG Başkanı Al Khelaifi'ye rüşvet soruşturması!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbuğ için kovuşturma izni istendi!

Başbuğ için kovuşturma izni istendi!

AYM, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un yargılanabilmesi için kovuşturma izni

Erdoğan'a 'milli' koruma!

Erdoğan'a 'milli' koruma!

Erdoğan'ın talimatının ardından Sig Sauer'i ilk bırakan Cumhurbaşkanlığı korumaları oldu.

 

Ankara'da hastanede çatışma: 1 şehit

Ankara'da hastanede çatışma: 1 şehit

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde hastanede çatışma yaşandı.

Flaş! Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı!

Flaş! Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı!

Türkiye genelinde 63 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı.

 

Şanlıurfa'da işçi minibüsü devrildi: 14 yaralı

Şanlıurfa'da işçi minibüsü devrildi: 14 yaralı

Şanlıurfa'da işçi minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Tüpraş'taki patlamayla ilgili gözaltı!

Tüpraş'taki patlamayla ilgili gözaltı!

Tüpraş'ta meydana gelen patlama ile ilgili önemli gelişmeler kaydedildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya