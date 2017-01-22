Mardin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklama ile Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Yasağın nedeni PKK'lı teröristlere yapılacak operasyonlardan vatanadaşlarım olumsuz etkilenmemeleri gösterildi.
Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Sulak Mahallesi'nde herhangi bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğu kaydedildi.
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