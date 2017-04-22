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Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.25113
  • Giriş : 22.04.2017 / 17:09:00

Mardin ve ilçelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

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Mardin'in Midya ve Dargeçit ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlardan vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Midyat'a bağlı Yumurtalı, Marenka ve Doluca ile Dargeçit'in Tanyeri, Beğendi, Güvenli ve Yeşilöz mahallelerinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve içindeki malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon düzenlenen bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 19 Nisan saat 08.00 itibarıyla 7 mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatılan açıklamada, "Operasyonlar sona erdiğinden, 7 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 14.30'dan itibaren kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşlara, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

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