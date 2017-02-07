Mardin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Mardin Valiliği, bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ilan edilen sokağa çıkma yasağının 7 Şubat Salı günü itibariyle kaldırıldığını bildirdi.
Açıklamada, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı söz konusu mahallerde oturan vatandaşlara teşekkür edildi.
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