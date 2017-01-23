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Mardin Nusaybin'de çatışma: 4'ü ağır 5 yaralı

Mardin Nusaybin'de çatışma: 4'ü ağır 5 yaralı.9339
  • Giriş : 23.01.2017 / 17:55:00

Mardin Nusaybin'de 2 grup arasında çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı.

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Mardin Nusaybin'de 2 grup arasında çatışma çıktı. Kavganın kız kaçırma iddiası ile çıktığı iddia edildi. Çatışmada Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfek kullanıldığı öğrenildi.

Yaşanan olayda 4'ü ağır 5 kişinin yaralandığı, yaralılarında gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

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