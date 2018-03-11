Mariano, Fenerbahçe maçında cezalı!
Atiker Konyaspor maçında sarı kart gören Galatasaray'ın defans oyuncusu Mariano, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
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