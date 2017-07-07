Mario Gomez Beşiktaş'a geri dönüyor!
Şampiyon Beşiktaş, yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Alman oyuncu Mario Gomez'in ise takıma geri döneceği iddia edildi.
Beşiktaş, Alman yıldızı geri getirmenin planlarını yapmaya başladı. Gomez’in sözleşme uzatmasını avantaj olarak gören idarecilerin, “Bonservisle golcü almak yerine, satış opsiyonlu kiralamak, bizim için daha iyi” dedikleri ortaya çıktı.
Pepe’nin gelişinin ardından önceliğini forvet transferine veren Beşiktaş Yönetimi, Aboubakar’da istediği sonucu alamayınca alternatif isimleri masaya yatırdı.
Pepe ile Portekiz’de yapılan pazarlıklar esnasında, İstanbul’da bir transfer zirvesi gerçekleştiren siyah-beyazlıların, gündeme gelen Mario Gomez için bir çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.
Başkan Fikret Orman’ın, Pepe ile yapılan imza töreninin ardından Gomez’in Wolfsburg ile sözleşme uzattığını hatırlatmasına rağmen, bazı yöneticilerin “Bütçe nedeniyle bonservisle golcü almak yerine, satış opsiyonlu birini kiralamak, mali açıdan bizim için daha iyi” şeklinde konuştukları ortaya çıktı. Alman golcünün geçen seneye göre, İstanbul’a geri dönmeye daha ılımlı baktığı da öğrenilirken, yönetim bu ismi artık listenin üst sıralarında tutmaya başlayacak.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in de onay verdiği Gomez dışında başka önemli isimleri de, transfer dönemi boyunca takip edecek olan yönetim, golcü için de, tıpkı Pepe gibi önemli bir ismi takıma dahil etmeye çalışacak.
Geçtiğimiz sezon da sık sık Beşiktaş ile anılan Graziano Pelle’yi de gündemine alan siyah-beyazlı yönetim, forvet transferinde acele etmeyecek. Çin’in, Luneng takımında oynayan İtalyan golcünün, tekrar Avrupa liglerine dönme isteğini bilen Beşiktaş, bu oyuncunun menajeriyle de temasa geçecek.
SKORER
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