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Mario Gomez'den Beşiktaş-Münih yorumu

Mario Gomez'den Beşiktaş-Münih yorumu.15789
  • Giriş : 13.12.2017 / 16:27:00

Mario Gomez, Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşik Modelleri

Bir dönem siyah-beyazlı kulüpte forma giyen Alman futbolcu Mario Gomez, Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Bayern Münih'i yorumladı.

Her iki takımda da gol krallığı yaşayan Alman golcü, 'Beşiktaş'ın DNA'ini biliyorum. Zor diye, imkansız diye hiçbir zaman vazgeçmediklerini söyleyebilirim" diye konuştu.

Gomez her iki takımın da formasını giydiği için gurur duyduğunu maçı keyifle seyredeceğini de sözlerine ekledi.

Yine bir dönem Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Toni Schumacher ise 'Bayern'li oyuncular İstanbul'da yaşadıkları deneyimi asla unutamayacaklar' diye konuştu.

Eski Beşiktaşlı ve Bayern Münih'li kaleci Raimond Aumann ise 'Bayern ağır bassa da imkansız değil. Beşiktaş'ın kendisine güvenmesi taraftarının da turu atlayacağına inanması gerek' şeklinde konuştu.

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