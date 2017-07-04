Market zincirine kayyum atandı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na mali destek sağladığı iddia edilen marketler zincirinin sahibi Ertuğrul Ö. ve Ertan Ö. gözaltına alındı. Ertan Ö. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, Ertuğrul Ö. ise tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ö. Marketler Zincirinin sahibi Ertuğrul Ö. ve Ertan Ö. gözaltına alındı. Ertan Ö. savcılık sorgusu sonrası serbest serbest bırakılırken, Ertuğrul Ö. ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Aynı zamanda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi de olan Ertuğrul Ö.’nün FETÖ’ye mali destek sağladığı iddia ediliyor.
Ertuğrul Ö.’nün sahibi olduğu 12 şubeli market zincirine ise Sakarya 2. Sulh Ceza Hakimliğinde kayyum atandı. Kayyum heyetinde TMSF yöneticisi Nail Yutan, Doç. Dr. Ali Taş ve Mali Müşavir Evren Çakırsoy yer aldı.
Sakarya Pamukovalı Ö. kardeşler 1995 yılında küçük bir bakkal dükkanı ile iş yaşamlarına başlamıştı.
HÜRRİYET
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