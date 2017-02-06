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Marmara'da bir 'hayalet gemi'

Marmara'da bir 'hayalet gemi'.7906
  • Giriş : 06.02.2017 / 14:36:00

Marmara Denizi'nde batmaya başlayan kuru yük gemisi kaderine terk edildi.

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2014 yılında beri demirli olarak duruken 10 gün önce su almaya başlayan ve batan gemi Marmara Denizi'nin ortasında kaldı. Tanzanya bayraklı geminin hacizli olduğı ve içinde personel bulunmadığı öğrenildi.

Batıktan sızıntı başlaması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler alarma geçerek batığın çevresini yüzen bariyerlerle çevirmişlerdi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının emriyle deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe, Şark römorkörü ile Kıyı Emniyeti 4 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botları ile müdahale edilmişti.

Aradan 10 gün geçtikten sonra Bereket adlı kuruyük gemisi adeta kaderine terk edildi. Büyük bölümü batık haldeki gemi çevresine sarılan bariyerle birlikte İstanbul kıyılarındaki ebedi yerini almış gibi görünüyor. Gemiden hafifte olsa sızıntının devam ettiği görülüyor. Geminin kurtarma çalışmaları masrafları ile denize verdiği zararın kimin tarafından karşılanacağı soruları ile henüz cevap bulmamış durumda.

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