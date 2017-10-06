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Marmara'da korkutan deprem!

Marmara'da korkutan deprem!.13895
  • Giriş : 06.10.2017 / 07:48:00
  • Güncelleme : 06.10.2017 / 08:05:59

Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, hissedilen bölgelerde paniğe neden oldu. Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 02.54'te merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem meydana geldi. Yerin 13.9 kilometre altında meydana geldiği belirtilen depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak kaydedildi.

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